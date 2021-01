Illecita gestione dei rifiuti: nei guai due imprenditori irpini

I Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino due imprenditori edili ritenuti responsabili, a vario titolo, di “Gestione illecita di rifiuti”.

L’attività prende spunto dalla segnalazione da parte di un Carabiniere che, libero dal servizio, ha notato a Mercogliano un camion che trasportava materiale di risulta, scarti di mattonelle e di mattoni.

Le successive verifiche hanno permesso di appurare che l’autocarro era in dotazione ad una ditta che stava effettuando dei lavori di demolizione a Mercogliano ed era diretto a Monteforte Irpino dove era in corso la realizzazione di un manufatto edile: in quest’ultimo cantiere i militari operanti hanno rinvenuto cumuli di analoghi rifiuti che non erano stati trasportati in un centro di smaltimento autorizzato, come previsto dalla vigente normativa.

Alla luce delle evidenze emerse a carico dei predetti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.