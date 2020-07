Ignoti danno fuoco a un portone: paura a Contrada

Paura a Contrada.

Nella notte, intorno all’1.40, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Sant’Agata, per un incendio che ha interessato un portone in legno di un edificio del posto.

Le fiamme hanno danneggiato il portone, ma per fortuna non hanno provocato feriti.

L’incendio è stato spemto e l’area messa in sicurezza.