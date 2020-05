Guidava sotto l’effetto di eroina e alcool: nei guai 30enne irpino

A Montella, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo un trentenne, fermato alla guida di un’autovettura.

L’uomo è stato sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, accertato mediante esame tossicologico.

All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di residui di sostanza stupefacente (eroina) nonché di una siringa e di un laccio emostatico.

Oltre al ritiro della patente di guida, per il trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza e la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore di stupefacenti.