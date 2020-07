Gli svaligiano casa mentre guardano la tv: ladri portano via soldi e oro

Furti a ripetizione in Irpinia, presi di mira negozi e soprattutto appartamenti.

L’ultimo colpo lo hanno messo a segno ieri sera a Montemiletto.

Alcuni ladri si sono introdotti in un abitazione in via Frustelle e mentre i due anziani occupanti guardavano la televisione hanno portato via soldi e oggetti di valore, tra cui cellulari e monili in oro.

Solo dopo il furto, i due si sono accorti dell’accaduto e hanno avvisato i Carabinieri. Le indagini, per risalire all’identità dei responsabili, sono in corso.