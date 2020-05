Gabbie illegali per catturare cinghiali: la scoperta in un bosco dell’Irpinia

I Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, a seguito di una segnalazione, hanno rinvenuto in una località boschiva di Taurano, una gabbia realizzata con rete elettrosaldata con dispositivo artigianale di chiusura a scatto nonché due lacci in acciaio, utilizzati per la cattura di cinghiali.

Questi strumenti di caccia, vietati dalla normativa vigente, sono stati sottoposti a sequestro ed è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti.

Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili.