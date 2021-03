Furto in un supermercato di Mercogliano: denuncia e foglio di via per due napoletani

Furto in un noto supermercato di Mercogliano. I Carabinieri hanno fermato due soggetti che stavano rubando dei prodotti alimentari.

Identificati, si tratta di un 40enne ed un 55enne di Napoli, già noti alle Forze dell’Ordine, i quali, all’esito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso della merce appena rubata, in parte occultata nei loro zaini ed in parte già sistemata nel bagagliaio dell’autovettura da loro utilizzata.

Alla luce delle evidenze emerse, per i due soggetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili del reato di “Furto aggravato”.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, i predetti sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio e sanzionati per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.