Furto in un supermercato: denunciati due stranieri (uno è clandestino)

Furto aggravato è il reato di cui dovranno rispondere due giovani originari della Georgia, denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino.

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta presso un supermercato del capoluogo, dove era stata segnalata la presenza di due stranieri intenti a rubare degli alimenti.

Immediatamente intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno identificato i due giovani che all’esito della perquisizione venivano trovati in possesso della merce appena rubata.

Per i due, entrambi sulla trentina, è scattata da denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, risultando non in regola con i documenti di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano, per uno di loro è scattata la procedura per l’espulsione.

La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.