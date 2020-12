Furto e inquinamento ambientale ad Ariano Irpino: tre denunciati

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino hanno denunciato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “Furto aggravato”, “Violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” e “Inquinamento ambientale”.

Gli operanti, nell’ambito di un controllo eseguito presso la sede di un’azienda edile di Ariano Irpino, accertavano che i predetti avevano realizzato su un piazzale adibito ad attività commerciale e sprovvisto di titolo abilitativo, un deposito di circa 12.000 metri cubi di materiale calcareo/lapideo per uso edile, per un valore commerciale stimato di circa 240.000 euro, proveniente dai lavori di sistemazione del “Vallone Scariazzo” in agro del Comune di Montaguto.