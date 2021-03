Furto di marmitte di auto in un deposito giudiziario: denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato un 35enne ed un 40enne della provincia di Caserta, già noti alle Forze dell’Ordine, perché ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento e tentato furto.

I fatti si sono verificati ieri pomeriggio a Forino.

Una pattuglia ha bloccato i due uomini intenti a smontare dei catalizzatori per marmitte da alcuni veicoli presenti nel deposito giudiziario, dove erano entrati dopo aver tagliato la rete metallica di recinzione.

Condotti in Caserma, per i due soggetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, gli stessi sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio e sanzionati per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.

Sottoposti a sequestro un flex a batteria, un piede di porco, una tronchese ed altri attrezzi atti allo scasso.