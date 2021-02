Furto d’acqua ad Atripalda: quattro persone denunciate

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno deferito all’Autorità Giudiziaria quattro persone ritenute responsabili di furto aggravato.

Gli stessi, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, residenti in un complesso di edilizia popolare della città del Sabato, avevano trovato il modo per “risparmiare” sulla bolletta dell’acqua.

Il sopralluogo eseguito con l’ausilio di personale specializzato della società fornitrice del servizio idrico, ha permesso di individuare i punti ove erano stati artatamente effettuati i 4 allacci abusivi al fine di collegare gli impianti domestici direttamente alla rete pubblica dell’acqua potabile. Così, senza la sottoscrizione di alcun contratto, veniva eluso il pagamento delle bollette.

In considerazione delle evidenze emerse, per i quattro è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.