Furto a Montevergine, Iovino: “Violata Mamma Schiavona, pentitevi”

All’appello dell’Abate di Montevergine, Monsignor Riccardo Guariglia (leggi qui), si è aggiunto quello del presidente dell’ente Parco del Partenio, Franco Iovino: “A chi ha rubato il tesoro della Madonna di Montevergine dico di pentirsi. Sono ancora sconvolto, quanto è accaduto domenica mattina è una ferita per tutta la Campania, non solo per la provincia di Avellino. Montevergine non è soltanto un importantissimo simbolo religioso ma molto di più. E’ insopportabile per tutti noi sapere che Mamma Schiavona sia stata violata”.

Iovino lancia un’appello anche alle Forze dell’Ordine, impegnate nelle indagini: “Un atto così grave non può rimanere impunito, sono certo che le nostre encomiabili Forze dell’Ordine assicureranno presto i malviventi alla giustizia. Nel contempo, sono disponibile, quale Presidente di un Ente nel cui territorio l’Abazia insiste, a qualsiasi discorso di collaborazione con la comunità benedettina, cui va tutta la mia solidarietà, affinché Montevergine sia un territorio più sicuro”.