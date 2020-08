Fossa settica non autorizzata: denunciato 60enne

I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino hanno deferito un 60enne di Cesinali ritenuto responsabile di violazioni in materia ambientale.

Presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno accertato l’esistenza di una fossa settica di cui il soggetto, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non era in grado di esibire la prevista documentazione inerente il corretto smaltimento dei reflui domestici.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 60enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “Gestione di rifiuti non autorizzata”.