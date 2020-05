Forzano distributori di palline per rubare le monetine all’interno: fermati due minorenni

Distributori automatici di palline per bambini finiti nel mirino di giovani ladri.

È accaduto a Montoro, dove la scorsa settimana, in seguito alla segnalazione da parte di alcuni cittadini, i Carabinieri di Montoro Inferiore hanno rinvenuto due erogatori di palline colorate nei pressi della stazione ferroviaria.

L’attività investigativa ha permesso di individuare l’esercizio (chiuso per l’emergenza sanitaria in atto) dal quale i ladri avevano portato via i distributori di palline colorate, trascinati per qualche centinaio di metri e forzato al fine di asportarne le monete contenute all’interno.

Un bottino di poche decine di euro.

Attraverso le immagini delle telecamere di tutta la zona, i Carabinieri hanno identificato i presunti responsabili: due ragazzi del posto non ancora maggiorenni.

Per loro è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.