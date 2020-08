Fermato alla guida di un ciclomotore rubato: nei guai 50enne

I Carabinieri della Stazione di Quindici hanno fermato un 50enne del posto, alla guida di un ciclomotore.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il mezzo era stato rubato qualche anno fa ad Avellino.

L’uomo, che non era in grado di indicare la provenienza del mezzo né di giustificarne il possesso, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di ricettazione.

Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.