Escono in strada senza motivo: cinque denunciati a Solofra

Cinque persone sono state identificate e denunciate a Solofra dalla Polizia Municipale della cittadina conciaria, durante i controlli predisposti nella giornata di ieri.

I cinque, usciti di casa senza un valido motivo, si sono allontanati dalle rispettive abitazioni e non paghi hanno organizzato una piccola festicciola in località Panoramica Turci, contravvenendo alle disposizioni del Governo in tema di Coronavirus.

Una fesseria che ha fatto il giro dei social e che è costata cara ai cinque solofrani, prontamente puniti dalla legge.