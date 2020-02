Due incendi in Irpinia: pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati nello spegnimento di due incendi.

Il primo, subito dopo le ore 13, a una canna fumaria di un’abitazione in contrada Montagnola, nel comune di Prata Principato Ultra. La squadra intervenuta, anche con l’ausilio dell’autoscala, ha spento e messo in sicurezza l’area, evitando guai più seri.

Il secondo incendio ha interessato un’autovettura in contrada Piana Delle Saure, nel comune di Santa Paolina. Anche in questo caso il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso lo spegnimento e la messa in sicurezza del veicolo.