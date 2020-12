Donna investita ad Avellino: l’automobilista non ha prestato soccorso

A poche ore di distanza dall’investimento di un operaio a Cesinali, ad Avellino – in pieno centro – è avvenuto un episodio simile che ha visto protagonista una donna di 64 anni, travolta da un pirata della strada.

E’ accaduto ieri sera a via Due Principati. La vittima è stata investita mentre attraversava la strada. L’automobilista è fuggito via senza prestare soccorso.