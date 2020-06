Ad Ariano Irpino, in contrada Orneta, un incendio ha interessato un deposito agricolo, con al suo interno paglia, fieno e gallinacei.

Intorno alle 18, la sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda insieme a quella di Ariano Irpino, supportate da un’autobotte della sede centrale.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono ancora in corso, non si registrano persone coinvolte.