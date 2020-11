Denunciano un finto incidente stradale per fregare l’assicurazione: quattro denunciati

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato due donne e due uomini del Vallo di Lauro ritenuti responsabili del reato in concorso di “Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”.

I quattro avevano rilasciato false dichiarazioni in merito a un sinistro stradale con feriti, asseritamente avvenuto a Lauro, inducendo in errore anche il personale medico che redigeva il referto medico per le ferite riportate conseguentemente a quell’incidente.