Costruisce una stalla per cavalli, senza autorizzazione: nei guai 50enne

I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato un 50enne ritenuto responsabile di abusi edilizi.

L’uomo, all’interno del suo allevamento equino, aveva realizzato una struttura in legno e ferro di circa 35 mq in assenza di autorizzazioni, nonché una stalla in cemento di 80 mq ed una recinzione in legno in parziale difformità del permesso a costruire.

Oltre al sequestro dell’allevamento, a carico del 50enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.