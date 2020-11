Coronavirus, un’altra vittima irpina al Frangipane

Un altro decesso per Covid-19 al Frangipane di Ariano Irpino.

A perdere la vita un 75enne di Ariano Irpino, deceduto questa mattina nel reparto di Terapia Intensiva.

Presso “Frangipane” risultano ricoverati 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 12 pazienti (su 12 posti letto) in Medicina Covid; 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.