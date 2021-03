Coronavirus, un’altra vittima al Frangipane. Il punto sui ricoveri

Un’altra vittima del Covid-19 è deceduta al Frangipane di Ariano Irpino. Si tratta di un 86enne di Campagna, che era arrivato in pronto soccorso lo scorso primo marzo, in condizioni gravissime, tanto da richiedere il trasferimento in terapia intensiva.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: due pazienti su sette posti letto in terapia intensiva. 21 pazienti in Area Covid di cui 15 su 16 posti letto in Medicina e 6 su 10 posti letto in Sub Intensiva.