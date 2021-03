Coronavirus, un decesso e due dimissioni dal Frangipane. Il punto sui ricoveri

Un 68enne di San Sossio Baronia è deceduto presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino dove era ricoverato dall’11 gennaio, poiché positivo al Covid-19.

Al Frangipane risultano ricoverati: 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 17 pazienti in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Nella mattinata di oggi sono stati dimessi dall’Area Covid due pazienti, un 47enne di Taurasi e un 40enne di Castellammare.