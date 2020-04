Coronavirus, si aggrava il conto delle vittime: la 47esima è di Ariano Irpino

Il Coronavirus miete un’altra vittima.

È deceduta al Frangipane di Ariano Irpino una signora di 94 anni, residente nel comune ufitano.

Con la scomparsa dell’anziana sale a 47 il contro delle vittime irpine, 22 di queste di Ariano Irpino.

Attualmente presso l’ospedale Frangipane sono ricoverate 2 persone in Terapia Intensiva (1 positivo e 1 in attesa di esito tampone), 42 persone in Medicina di cui 40 positivi e 2 negativi.