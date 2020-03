Allarme Coronavirus anche all’Università di Fisciano.

Una addetta alle pulizie nel campus, residente a Fisciano, è risultata positiva al Covid-19 e in via precauzionale tre famiglie di Montoro sono state poste in isolamento fiduciario.

Un atto dovuto, considerato che nei tre nuclei familiari ci sono persone che lavorano nella stessa ditta della contagiata.

Secondo quanto riferisce il Sindaco di Montoro, Giaquinto, nessuno di loro presenta sintomi da contagio.