Controlli del territorio: tre ladri espulsi da un comune irpino

A Teora, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di tre giovani, poco più che ventenni e residenti nell’hinterland partenopeo, sorpresi in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni.

Condotti in Caserma, in considerazione dei precedenti di polizia emersi a loro carico (principalmente per reato contro il patrimonio) e dell’ingiustificata presenza in quel Comune, i tre sono stati allontanati con Foglio di Via Obbligatorio.