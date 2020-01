Catturato pastore maremmano: aveva aggredito tre persone in città

Per diversi giorni ha seminato il panico in centro, oggi la notizia della cattura del grosso pastore maremmano, probabilmente scappato dalle campagne circostanti in cerca di cibo.

Il cane di grossa taglia ha morso tre persone, ferendole. Da qui la necessità di intensificare le ricerche per evitare ulteriori aggressioni, soprattutto ai danni di bambini.

Gli agenti della Polizia Municipale lo hanno rintracciato e catturato nei pressi del poligono di tiro in via Francesco Tedesco. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’ASL.

Il pastore maremmano è stato sedato e trasportato in un canile della città.