Carabinieri in azione in Alta Irpinia: sanzionati tre ladri di appartamenti

I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio due 40enni con a carico precedenti di polizia, entrambi residenti a San Giuseppe Vesuviano.

I soggetti, sorpresi a girovagare per Calabritto, opportunamente interpellati, non erano in grado di fornire ai militari operanti un valido motivo circa la loro presenza in quel comune.

Analoga misura di prevenzione è stata proposta nei confronti di un 60enne di Fontanarosa, gravato da svariate vicende giudiziarie principalmente per reati di tipo predatorio, sorpreso in atteggiamento sospetto a Montella, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

Ai tre sono state inoltre contestate le previste sanzioni amministrative per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.