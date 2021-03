Carabinieri di Avellino in lutto: è morto il Brigadiere Capo Lauro Pellegrino

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino è in lutto, per la scomparsa del Brigadiere Capo Lauro Pellegrino, in servizio presso il Nucleo Informativo.

Pellegrino è deceduto giovedì, aveva 55 anni ed era di Montoro. Negli ultimi anni ha lottato contro un male incurabile

Lascia la moglie Agata e i figli Pasquale e Rita