Camion dei rifiuti si ribalta a Grottolella: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti, questa mattina, per rimettere in careggiata un camion per la raccolta differenziata dei rifiuti, che era finito fuori strada e si era ribaltato.

L’incidente è avvenuto nel comune di Grottolella, in via Vecchio Mulino.

Il veicolo, è stato recuperato e rimesso in carreggiata anche grazie all’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino. Il conducente non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.