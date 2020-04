Cade in casa e rischia la vita: salvata dai Vigili del Fuoco

Ieri, in tarda serata, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via San Pompilio Pirrotti ad Avellino, per soccorrere un’anziana caduta in casa.

I caschi rossi sono saliti al quarto piano dell’edificio con l’ausilio dell’autoscala, e una volta entrati nell’appartamento hanno prestato le prime cure alla donna.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha preso in consegna l’anziana.