Botte tra detenuti nel carcere di Avellino, uno finisce in ospedale: la denuncia del Sappe

Ancora violenza nel carcere di Avellino.

Nuova denuncia del segretario per la Campania del Sappe, il Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria, Emilio Fattorello: “Nella Casa Circondariale di Avellino è stato un capodanno senza botti ma non sono mancate le botte. Appena passata la mezzanotte dell’ultimo dell’anno è scoppiata una violenta e sanguinosa lite, senza esclusione di colpi, tra due detenuti, nel Reparto detentivo dell’Alta Sicurezza. Il provvidenziale e professionale intervento del personale della Polizia Penitenziaria fa si che l’evento critico molto cruento non abbia registrato conseguenze piu’ drammatiche”.

Prosegue Fattorello: “I poliziotti in servizio, con non poche difficoltà sono riusciti a dividere i due contendenti. Per uno dei due detenuti per le gravi lesioni subite, dai colpi ricevuti, è stato disposto un ricovero urgente presso l’Ospedale Civile di Avellino. E’ stato dimesso il primo dell’anno con 30 giorni di prognosi. I colleghi in servizio ad Avellino, nonostante le gravi difficoltà operative esistenti, una tra tutte la esponenziale carenza organica, in particolare la notte di Capodanno, hanno saputo fronteggiare il grave evento critico con alta capacita professionale”.