Bolletta telefonica intestata a un’altra persona e non pagata: denunciato 50enne

I Carabinieri della Stazione di Pietrastornina hanno denunciato un 50enne della provincia di Benevento, ritenuto responsabile di “Truffa” e “Sostituzione di persona”.



L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da un’anziana del luogo che si è vista recapitare un avviso per il pagamento di circa mille euro, attinente alla mancata corresponsione di bollette telefoniche relative ad una linea telefonica che non aveva mai attivato né, tantomeno, avuto o utilizzato.



I Carabinieri hanno accertato che il 50enne, carpito i dati dell’ignara vittima, aveva fraudolentemente stipulato a suo nome il contratto telefonico.



Alla luce delle risultanze emerse, a carico del predetto, già noto alle Forze dell’Ordine, è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. “