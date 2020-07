Bimbo curioso ingerisce sgrassatore: ricoverato al Moscati con ferite allo stomaco

Paura e corsa in ospedale per un bambino di un anno e mezzo di Serino, troppo curioso.

Il piccolo è finito al Moscati di Avellino per avere ingerito uno sgrassatore (detersivo per fornelli).

I genitori, avvertendo qualcosa di insolito nell’alito del figlio, non hanno perso tempo e di corsa sono arrivati in ospedale, dove i medici hanno preso in consegna il piccolo sottoponendo a una gastroscopia, come consigliato dal Centro Antiveleni di Pavia.

Gli esami hanno evidenziato delle lesioni per fortuna lievi allo stomaco, ma il bimbo non è in pericolo di vita. Resterà sotto osservazione, ricoverato presso il reparto di Pediatria.