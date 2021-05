Avellino, tre anziani sventano una truffa e fanno denunciare due pregiudicati

Nel pomeriggio di ieri, dei malviventi hanno tentato di truffare tre anziani di Avellino, utilizzando una tecnica molto conosciuta. Hanno telefonato alla vittima prescelta, con richiesta di denaro per il fantomatico pagamento di un articolo acquistato dal nipote su internet.

Poco dopo la telefonata, ritiro di quanto concordato direttamente presso le abitazioni dei malcapitati, con la scusa di dover consegnare il pacco per il nipote al momento assente.

Ma questa volta le tre truffe non sono andate a segno: le vittime, venute a conoscenza di analoghi episodi di truffe verificatesi recentemente hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Pochi minuti dopo le segnalazioni, in pieno centro del capoluogo irpino, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino ha proceduto al controllo di un 40enne e di un 35enne con a carico precedenti di polizia (in particolare per truffe), entrambi di Napoli.

All’esito della perquisizione sono stati rinvenuti, nella loro autovettura, due pacchi nastrati (posti sotto sequestro e risultati uno contenere una sigaretta elettronica e l’altro un orsacchiotto di peluche, una tazza e un cucchiaio), del cui possesso non sono stati in grado di fornire spiegazioni.

Oltre al deferimento in stato di libertà, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nel comune di Avellino, per i due soggetti è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.