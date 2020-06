Avellino, si sente male e cade in casa: intervento dei pompieri in pieno centro

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, questo pomeriggio, in via Bellabona ad Avellino per soccorrere una 65enne caduta in casa.

La donna ha accusato un malore ed è caduta nel suo appartamento, al secondo piano della palazzina.

Sul posto si sono portati i pompieri che, con l’ausilio di una scala, sono entrati nell’abitazione prestando i primi soccorsi alla 65enne, poi consegnata alle cure dei sanitari del 118.

La signora è stata trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.