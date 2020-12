Avellino, rubano in un supermercato e scappano inseguiti dai Carabinieri: denunciati

Un uomo e due donne (tutti di origini romene e residenti a Monteforte Irpino, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni) sono stati bloccati e denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino: dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri ad Avellino. La pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta presso un noto supermercato della zona, dove era stato segnalato un furto in atto. Alla vista della Gazzella i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una potente BMW, nel tentativo di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.

Durante il rocambolesco inseguimento, hanno provato anche a disfarsi di alcuni prodotti, recuperati dai militari operanti. Bloccati e sottoposti a perquisizione, a bordo dell’auto i Carabinieri hanno rinvenuto la rimanente refurtiva (prodotti alimentari e costose bottiglie di liquori) che, all’esito dell’immediata attività, è risultata essere il bottino di vari furti perpetrati nelle ore precedenti anche in altri esercizi commerciali.