Avellino, investita da un’auto in via Campane: 30enne in ospedale

Paura ad Avellino.

Ieri sera, in via Campane, una ragazza di circa 30 anni è rimasta incastrata sotto l’automobile che l’aveva investita.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, accompagnati dai Carabinieri del Comando di Avellino. I soccorritori hanno avuto non poche difficoltà nel liberare la vittima e assisterla per per le prime cure del caso.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.