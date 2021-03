Avellino, incidente in via Mancini: sbanda con l’auto e finisce su un marciapiede

Un rocambolesco incidente stradale, per fortuna senza grosse conseguenze, è avvenuto in tarda mattina in pieno centro ad Avellino.

Un’autovettura è sbandata nei pressi di via Mancini, finendo su un marciapiede, arrestando la sua corsa a mezzo metro dalla vetrina di un negozio.

Fortunatamente nessun pedone è stato investito. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118, per soccorrere uno degli occupanti dell’autovettura, sotto shock per l’accaduto.