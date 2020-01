Avellino, furto in un supermercato: beccate due ladre

Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno denunciato due ragazze di nazionalità straniera, responsabili di furto.

L’episodio è avvenuto questa mattina, all’interno di un supermercato cittadino. Il personale di vigilanza del centro commerciale ha notato le due donne entrare ed uscire dal supermercato in più riprese. Il comportamento ha destato sospetti, confermati quando le due sono state colte in flagranza di reato, mentre asportavano scatolette di tonno dagli scaffali in esposizione per occultarle in ingegnose, artigianali cartuccere indossate sotto i maglioni.

Dopo averle bloccate, è stato richiesto l’intervento della pattuglia di Polizia che, di lì a poco, è arrivata nei pressi del supermercato. Dopo aver identificate le due giovani, è stato accertato che la merce precedentemente asportata era stata rimessa all’interno di un’autovettura.

Tutto il materiale, pari ad un importo di circa 200 euro, è stato sequestrato, mentre le due donne sono state denunciate in stato di libertà.