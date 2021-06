Avellino, fermati tre sospetti nei pressi dell’ufficio postale: scatta il Foglio di via obbligatorio

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno sorpreso tre uomini che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un Ufficio Postale del capoluogo irpino.

Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

Si tratta di un 28enne, un 43enne ed un 37enne con a carico numerosi precedenti di polizia, in “trasferta” in Irpinia da fuori provincia, verosimilmente per mettere a segno dei furti.

I tre non sono stati in grado di fornire un valido motivo che giustificasse la loro presenza in quel luogo.

Condotti in Caserma per gli ulteriori accertamenti, a loro carico è dunque scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.