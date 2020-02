Avellino, esplode petardo davanti all’Amatucci

Un ordigno, probabilmente un grosso petardo, è stato fatto esplodere questa mattina nei pressi della scuola “Amatucci”, in viale Italia ad Avellino.

La bomba carta è stata infilata all’interno di un tombino che costeggia un marciapiede, proprio davanti all’istituto scolastico.

L’esplosione, avvenuta poco prima delle 9.30, ha creato panico e apprensione sia agli studenti e al personale scolastico dell’Amatucci, sia ai passanti in quel tratto di strada. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, la Polizia e gli artificieri. Il preside della scuola superiore, Pietro Caterini ha annunciato che non ci saranno indagini interne, in quanto il responsabile o i responsabili del gesto non apparterrebbero all’istituto.



