I Vigili del Fuoco di Avellino, appena dopo le ore 10 di oggi, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel tratto in direzione Canosa, precisamente nel territorio del comune di Montemiletto al Km. 56,700, per un incendio che ha interessato il semirimorchio di un autotreno diretto in Puglia.

Il mezzo trasportava coperchi per barattoli quando, per cause da accertare, ha preso fuoco.

Due le squadre intervenute per spegnere l’incendio prima che le fiamme coinvolgessero l’intero carico.