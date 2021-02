Autocarro in fiamme: conducente prova a spegnerlo, ma il mezzo finisce fuori strada

A Montemiletto, in contrada Acquacalda, un incendio ha interessato un autocarro in transito.



Le fiamme partite dal vano motore del veicolo sono state spente da una squadra di Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Il conducente, accortosi della fuoriuscita di fumo dalla parte anteriore, ha arrestato il mezzo e ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore ma durante questo tentativo il mezzo ha ripreso la sua marcia finendo fuori strada, senza però coinvolgere le auto ferme in coda.

Per il conducente nessuna conseguenza.