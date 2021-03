Auto in fiamme a Sant’Angelo a Scala: donna colpita da malore

Paura in via Nazionale, a Sant’Angelo A Scala, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

L’episodio è avvenuto ieri. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai Vigili del Fuoco di Avellino arrivati sul luogo dell’incendio: i caschi rossi hanno messo in sicurezza e prestato soccorso alla donna alla guida dell’autovettura, che ha accusato un malore, per lo spavento.

Sul posto è giunta pure un’ambulanza del 118, nessuna conseguenza per la donna.