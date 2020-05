Auto in fiamme a Mercogliano: paura per una famiglia in viaggio

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 12 di oggi, sono intervenuti a Mercogliano, in via Sant’Angelo per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme sono state spente, mettendo anche in sicurezza il veicolo.

Per la famiglia presente a bordo, oltre un comprensibile spavento, nessuna conseguenza.