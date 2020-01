Atripalda, tentato furto in un appartamento: ladri nel mirino dei Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino, è pervenuta la segnalazione di una station wagon di colore chiaro intenta ad aggirarsi, con fare sospetto, nel centro abitato di Atripalda.

Diverse pattuglie si sono messe alla ricerca del mezzo, probabilmente già utilizzato per un tentativo di furto in un’abitazione della città del Sabato: l’azione delittuosa non era stata portata a termine poiché un cittadino, dopo aver notato i ladri forzare un infisso dal balcone di casa, aveva segnalato l’episodio ai Carabinieri.

Dopo pochi minuti i militari della Sezione Radiomobile sono riusciti ad intercettare sul raccordo autostradale Avellino-Salerno una Volvo di colore celeste, ferma in una piazzola di sosta, proprio nelle immediate vicinanze dell’abitato di Atripalda: alla vista della “Gazzella” i due occupanti hanno abbandonato il veicolo, riuscendo a far perdere le tracce nelle campagne circostanti, favoriti dalla folta vegetazione e dall’oscurità.

L’autovettura, recuperata dai Carabinieri, è stata sottoposta a sequestro.

Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni elementi ritenuti utili per risalire all’identità dei fuggitivi, che sono al vaglio degli inquirenti.