Assicurazione a prezzo conveniente: truffato da una finta broker

A seguito dell indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Lauro, è stata fatta luce su una truffa messa a segno ai danni di una persona del posto: denunciata una 50enne di Napoli, già nota alle Forze dell’Ordine.

La donna aveva proposto alla vittima la stipula di un contratto R.C.A. ad un prezzo conveniente, convincendola a farsi accreditare sulla sua carta prepagata circa 500 euro. Come sempre, in questi casi, ricevuta la somma pattuita, la sedicente broker si è resa irreperebile.

Denunciato l’accaduto ai Carabinieri, i militari sono riusciti a identificare la truffatrice per la quale è scattata la denuncia in stato di libertà in quanto ritenuta responsabile del reato di truffa.