Ariano Irpino, cadono calcinacci in una scuola: gli studenti protestano

Cadono calcinacci in una scuola di Ariano Irpino e gli studenti, preoccupati, hanno protestato questa mattina, chiedendo alla Provincia di intervenire per la loro sicurezza.

La scuola in questione è la “Ruggero II”. Ieri mattina, all’interno della palestra sfruttata come auditorium, nel corso di un’assemblea, dal soffitto sono caduti alcuni calcinacci che, per fortuna, non hanno provocato danni o causato feriti.

Sul posto si sono portate due squadre di Vigili del Fuoco, una da Grottaminarda, l’altra di Ariano Irpino. L’esito del sopralluogo ha portato al divieto di accesso alla palestra e a un’aula dell’edificio scolastico, essendo state riscontrate alcune criticità.

Questa mattina, in segno di protesta, gli studenti hanno disertato le lezioni recandosi presso il monumento ai caduti a Piano della Croce.