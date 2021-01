Appartamento in fiamme: tragedia sfiorata per una famiglia di Sperone

Un incendio ha interessato un’abitazione in via Dell’Unità a Sperone, in provincia di Avellino.

Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per domare le fiamme che si sono sviluppate, per fortuna, in un solo locale dell’appartamento.

La famiglia residente non ha subito conseguenze, ma è stata costretta a lasciare la propria casa.